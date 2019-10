NCP नेता प्रफुल्ल पटेल को ED का समन, दाऊद इब्राहिम के सहयोगी से संपत्ति के सौदे का है मामला

एनसीपी (NCP) के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल (Praful Patel) को प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने समन भेजकर पूछताछ के लिए तलब किया है. ED की टीम 18 अक्टूबर को NCP नेता प्रफुल्ल पटेल से मुबंई ऑफिस में पूछताछ करेगी. प्रफुल्ल पटेल से अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम (Dawood Ibrahim) के सहयोगी इक़बाल मिर्ची के साथ संपत्ति के सौदे के मामले में पूछताछ होगी.

Senior Nationalist Congress Party leader Praful Patel (in file pic) summoned by Enforcement Directorate on 18th October. His name had reportedly appeared in a land deal related to gangster Iqbal Mirchi. pic.twitter.com/qd0I9YCptp