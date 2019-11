गोडसे को लेकर प्रज्ञा ठाकुर के बयान पर बोले ओवैसी- वे गांधी की दुश्मन हैं और उनके हत्यारे की समर्थक

भोपाल से भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर की महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे पर टिप्पणी को लेकर AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि उन्होंने पहली बार कोई ऐसा बयान नहीं दिया है. न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 'यह पहली बार नहीं है जब उन्होंने ऐसा कहा है उनके बयानों से लगता है कि वो महात्मा गांधी की दुश्मन और उनके हत्यारे की समर्थक है.'

बता दें, प्रज्ञा ठाकुर ने बुधवार को तब एक टिप्पणी कर विवाद खड़ा कर दिया था जब द्रमुक सदस्य ए राजा अदालत के समक्ष नाथूराम गोडसे द्वारा दिये गए उस बयान को उद्धृत कर रहे थे कि उसने महात्मा गांधी को क्यों मारा. ठाकुर की टिप्पणी को लेकर विपक्षी सदस्यों द्वारा विरोध जताए जाने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि एसपीजी (संशोधन) विधेयक पर चर्चा के दौरान सिर्फ द्रमुक नेता का बयान ही रिकॉर्ड में जाएगा. लोकसभा सचिवालय ने बाद में एक आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि ठाकुर की टिप्पणी 'दर्ज नहीं की गई है.'

A Owaisi, AIMIM on BJP's Pragya Thakur's statement in LS (referring to Nathuram Godse as 'deshbhakt'): It's not the first time she said something like that. It shows she's an enemy of Gandhi&a supporter of his killers. I've given Privilege Motion to Speaker,let's see what happens pic.twitter.com/L6PgCPx12U