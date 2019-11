राहुल गांधी ने प्रज्ञा ठाकुर को बताया 'आतंकी', कहा- उन्होंने आतंकी गोडसे को देशभक्त कहा

लोकसभा में बुधवार को महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे पर टिप्पणी करने को लेकर भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने निशाना साधा है. राहुल गांधी ने प्रज्ञा ठाकुर को 'आतंकी' कहा है. उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है, 'आतंकी प्रज्ञा ने आतंकी गोडसे को एक देशभक्त कहा है. यह भारतीय संसद के इतिहास में एक दुखदायी दिन है.'

वहीं, राहुल गांधी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रज्ञा ठाकुर जो बोल रही है वह बीजेपी और आरएसएस की आत्‍मा है. मैं क्‍या कह सकता हूं. यह कोई छुपा हुआ नहीं है. मैं अपना समय उस महिला के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई की मांग करके गंवाना नहीं चाहता हूं. अपने एक ट्विट में राहुल गांधी ने कहा कि आतंकवादी प्रज्ञा ने आतंकवादी गोडसे को देशभक्‍त बताया. यह भारतीय संसद के इतिहास में दुखद दिन है. मध्‍यप्रदेश के भोपाल से बीजेपी की सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने सदन में नाथुराम गोडसे को देशभक्‍त करार दिया था. उनके बयान के बाद संसद में जबर्दस्‍त हंगामा हुआ. सदन की कार्यवाही से लोकसभा अध्‍यक्ष ने उनके बयान को हटा दिया.

Terrorist Pragya calls terrorist Godse, a patriot.



A sad day, in the history of

India's Parliament.