स्वरा भास्कर ने क्यों कहा: हां, प्रज्ञा ठाकुर हिंदू आतंकवाद की आरोपी हैं, देखें VIDEO

फिल्म अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की भोपाल लोकसभा सीट से उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पर सोमवार को जमकर हमला बोला और उन्हें हिंदू आतंक का आरोपी बताया. स्वरा भास्कर ने कहा कि भाजपा ने आतंक और हत्या की आरोपी को भोपाल से प्रत्याशी बनाया है, इसीलिए वह कांग्रेस उम्मीदवार दिग्विजय सिंह का समर्थन करने आई हैं.

भोपाल में स्वरा भास्कर ने कहा कि 'हिंसा, जुर्म, आतंकवाद पाप है. और ये पाप कोई भी कर सकता है. हिंदू भी कर सकते हैं, मुस्लिम भी कर सकते हैं, करते हैं ईसाई भी कर सकते हैं, किया है. बुद्धिस्ट भी कर सकते हैं और किया है. यहूदी भी कर सकते हैं और किया है. तो आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, मगर आतंकवादी का धर्म होता है.'

जब संवाददाता सम्मेलन में पत्रकार ने सवाल पूछा कि क्या प्रज्ञा ठाकुर को हिंदू आतंकवादी मानती हैं? तो इस पर स्वरा भास्कर ने कहा कि 'हां, अगर प्रज्ञा ठाकुर अपने आपको हिंदू मान रही हैं और वह आतंकवाद की आरोपी हैं तो हां वो फिर एक हिंदू आतकंवाद आरोपी हैं.'

