आतंकी कैंपों पर वायुसेना की कार्रवाई पर बोले केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर: यह जरूरी था, पीएम मोदी ने दी है छूट air strike by india on Terrorist Camp in Pakistan: केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पाकिस्तान के भीतरी हिस्से में भारतीय वायु सेना के हवाई हमले की मंगलवार को सराहना की और कहा कि पूरा राष्ट्र सशस्त्र बलों के साथ खड़ा है.