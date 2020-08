पर्यावरण प्रभाव आकलन के मसौदे पर सियासी संग्राम, केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर ने जयराम रमेश को दिया जवाब

प्रकाश जावडेकर ने कहा कि मसौदे में उल्लंघनकर्ताओं पर भारी जुर्माना लगाकर नियामक व्यवस्था के तहत लाने की पूर्वव्यापी मंजूरी का प्रस्ताव है, कंपनियां अनियंत्रित अवस्था में हमेशा नहीं रह सकती है. प्रत्येक परियोजना के विस्तार के लिए पर्यावरण प्रबंधन योजना के निवेदन की आवश्यकता होगी. मसौदे का मकसद जनसुनवाई की प्रक्रिया को कमजोर करना नहीं बल्कि उसे अधिक अर्थपूर्ण बनाना है. ईआईए के मसौदे में किया गया प्रावधान, उल्लंघनकर्ताओं को नियमन की जद में लाने वाला है जिसकी मदद से उन पर भारी जुर्माना लगाया जा सकेगा.

Today morning only I had sent you a detailed response to your July 25, 2020 letter, which was delivered at your residence office, still you chose to write this letter and make it public through twitter. I am sharing today's letter here once again.#DraftEIA2020https://t.co/T95z9Uj83hpic.twitter.com/fSP9eSqyFH