गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत बोले- 'मैं आज जो कुछ भी हूं, मनोहर पर्रिकर की वजह से ही हूं'

प्रमोद सावंत (Pramod Sawant) गोवा के मुख्यमंत्री (Chief Minister of Goa) बन गए हैं. प्रमोद सावंत ने (Pramod Sawant) रात 2 बजे राज्यभवन में आयोजित समारोह में पद और गोपनियता की शपथ ली. प्रमोद सावंत (Pramod Sawant News) को गोवा की राज्यपाल मृदुला सिन्हा ने पद और गोपनियता की शपथ दिलाई. शपथ समारोह से पहले प्रमोद सावंत ने कहा कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी मुझे दी है उसे निभाने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी. मैं जो भी कुछ हूं मनोहर पर्रिकर की वजह से ही हूं. उन्होंने ही मुझे राजनीति में लाया और उन्हीं के बदौलत मैं गोवा विधानसभा का स्पीकर बना.

Pramod Sawant: Party has given me a huge responsibility, I will try my best to carry it out in the best possible manner. Whatever I am today is all due to Manohar Parrikar. It was he who brought me to politics, I became the Speaker and the CM today, due to him. #Goapic.twitter.com/Y6pBz3rbsL