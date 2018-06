राहुल की इफ्तार पार्टी में शामिल हुए प्रणब, 'विपक्षी एकता' की एक बार फिर दिखी झलक

Congress President Rahul Gandhi with foreign delegates, including Russian Ambassador to India Nikolay R Kudashev, at #iftar party hosted by him in Delhi. pic.twitter.com/xN2SEuNqKu

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की मेजबानी में दिए गए इफ्तार पार्टी में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी एवं प्रतिभा पाटिल और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अलावा विपक्षी दलों के कई नेताओं ने शिरकत की. इफ्तार पार्टी में शामिल होने वालों में पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, माकपा महासचिव सीताराम येचुरी, जेडीयू के बागी नेता शरद यादव, तृणमूल कांग्रेस के दिनेश त्रिवेदी, राजद के मनोज झा, बसपा के सतीश मिश्रा, जेडीएस के दानिश अली, द्रमुक की कनिमोई, झामुमो के हेमंत सोरेन, राकांपा के डीपी त्रिपाठी और एआईयूडीएफ के बदरुद्दीन अजमल प्रमुख रहे. गौरतलब है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी के शपथ ग्रहण समारोह के बाद एक बार फिर राहुल की इफ्तार पार्टी में विपक्षी एकता की झलक दिखाई दी है.इस इफ्तार में कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता नजर आए. इफ्तार पार्टी के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष वाली मेज पर प्रणब मुखर्जी, प्रतिभा पाटिल, हामिद अंसारी, सीताराम येचुरी, सतीश मिश्र और दिनेश त्रिवेदी नजर आए. सियासी गलियारों में इस इफ्तार को विपक्षी एकजुटता की दिशा में बढ़ाये गए कदम के तौर भी देखा जा रहा है.गौरतलब है कि कांग्रेस अध्यक्ष की इफ्तार पार्टी में प्रणब मुखर्जी के शामिल होने का इस मायने में विशिष्ट महत्व है कि कुछ दिनों पहले ही पूर्व राष्ट्रपति आरएसएस के एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे. इसे लेकर कांग्रेस के कई नेताओं और उनकी बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने सवाल खड़े किए थे. कांग्रेस ने दो साल के अंतराल के बाद इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था. इफ्तार पार्टी ताज पैलेस होटल में हुआ. पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने समारोह में उपस्थित सभी लोगों को शुभकामनाएं दी. राहुल गांधी ने उनका और अन्य मेहमानों का स्वागत किया.

Good food, friendly faces and great conversation make for a memorable Iftar! We were honoured to have two former Presidents, Pranab Da & Smt Pratibha Patil ji join us, along with leaders from different political parties, the media, diplomats and many old & new friends. pic.twitter.com/TM0AfORXQa