खास बातें संघ के संस्‍थापक केबी हेडगेवार की जन्‍मस्‍थली पहुंचे पूर्व राष्ट्रपति अतिथि पुस्तिका में लिखा हेडगेवार भारत माता के सपूत संघ शिक्षा वर्ग के तृतीय वर्ष के दीक्षांत समारोह में भाषण देंगे मुखर्जी

Former President Dr Pranab Mukherjee at Rashtriya Swayamsevak Sangh's (RSS) Tritiya Varsh event, in Nagpur. pic.twitter.com/V0f2oHG8vA — ANI (@ANI) June 7, 2018

Unke (Dr Pranab Mukherjee) prati bada aadar tha, shayad umar ki wajah se jaate jaate kuch galat baat kardun aisa laga hoga unko: Hussain Dalwai, Congress on Dr Pranab Mukherjee hailing KB Hedgewar as 'great son of Mother India' pic.twitter.com/YWCTWqaNNT — ANI (@ANI) June 7, 2018

The images of Pranab Da, veteran leader and ideologue at RSS Headquarters have anguished millions of Congress workers and all those who believed in pluralism, diversity and the foundational values of the Indian Republic. — Anand Sharma (@AnandSharmaINC) June 7, 2018

Dialogue can only be with those who are willing to listen, absorb and change. There is nothing to suggest that RSS has moved away from his core agenda as it seeks legitimacy. — Anand Sharma (@AnandSharmaINC) June 7, 2018

कांग्रेस की परंपरा में रचे बसे दिग्गज नेता और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने संघ के मुख्‍यालय पहुंच गए हैं. नागपुर में राष्‍ट्रीय स्‍वयंसेवक संघ (आरएसएस) के संस्‍थापक केबी हेडगेवार की जन्‍मस्‍थली पहुंचे प्रणब मुखर्जी का स्‍वागत संघ प्रमुख मोहन भागवत ने किया. यहां उन्होंने अतिथि पुस्तिका में लिखा हेडगेवार भारत माता के सपूत हैं.संघ के कार्यक्रम में हिस्‍सा लेने पूर्व राष्‍ट्रपति प्रणब मुखर्जी संघ मुख्‍यालय पहुंचे.प्रणब मुखर्जी द्वारा केबी हेडगेवार को 'भारत माता का सपूत' बताए जाने पर बोले कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने कहा, 'उनके प्रति बड़ा आदर था, शायद उर्म की वजह से जाते-जाते कुछ गलत बात कर दूं ऐसा लगा होगा उनको.कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सांसद आनंद शर्मा ने ट्वीट किया कि आरएसएस मुख्यालय में अनुभवी नेता और विचारक प्रणब दा की फोटो देखकर लाखों कांग्रेस कार्यकर्ताओं और बहुलवाद, विविधता और भारतीय गणराज्य के आधारभूत मूल्यों में विश्वास रखने वालों को पीड़ा दी है.एक अन्य ट्वीट में शर्मा ने कहा, संवाद केवल उन लोगों के साथ हो सकता है जो सुनने, ग्रहण करने और बदलने के इच्छुक हैं. यहां सुझाव देने के लिए कुछ भी नहीं है कि आरएसएस अपने मूल एजेंडे से दूर चला गया है क्योंकि यह वैधता की तलाश में है.प्रणब मुखर्जी के इस कदम पर सियासी हलचल तेज है. कांग्रेस के तमाम नेता इस दौरे के विरोध में बोल रहे हैं. यहां तक कि प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने भी अपने पिता को सख्त नसीहत दे डाली है. गुरुवार शाम प्रणब मुखर्जी संघ शिक्षा वर्ग के तृतीय वर्ष के दीक्षांत समारोह में अपना भाषण देंगे. शाम साढ़े छह उनका भाषण होगा जो करीब 20 मिनट तक चलेगा. इससे पहले मोहन भागवत और भैयाजी जोशी के साथ 15 मिनट तक चाय पर चर्चा होगी.प्रणब मुखर्जी के भाषण को लेकर उत्सुकता है क्योंकि वो कांग्रेस के नेता रहते कई बार आरएसएस की आलोचना कर चुके हैं. हालांकि संघ में पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है. संघ ने ऐसे तमाम लोगों को पहले भी अपने कार्यक्रमों में बुलाया है जिनमें दलित चिंतक दादासाहेब रामकृष्ण और वामपंथी विचारों वाले कृष्णा अय्यर जैसे लोग शामिल हैं.

मोहन भागवत, भैयाजी जोशी के साथ चाय पीने का कार्यक्रम. उसके बाद संघ के प्रमुख पदाधिकारियों का प्रणब मुखर्जी से परिचय कराया जाएगा. शाम 6.15 बजे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे. जहां वह संघ शिक्षा वर्ग में हिस्सा लेने पहुंचेंगे.इसके बाद महानगर संघ चालक का प्रस्तावित भाषण. 6.35 बजे प्रणब मुखर्जी अपना भाषण देंगे. यह भाषण करीब 20 मिनट का होगा. आख़िर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत स्वयंसेवकों को संबोधित करेंगे.पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर कई कांग्रेस नेताओं के बयान के बाद अब उनके परिजन ने ही इस पर सवाल उठा दिए हैं. प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने कहा कि उनके पिता नागपुर जाकर ‘भाजपा एवं आरएसएस को फर्जी खबरें गढ़ने और अफवाहें फैलाने’ की सुविधा मुहैया करा रहे हैं. उन्होंने कहा कि उनके ‘भाषण तो भुला दिए जाएंगे, लेकिन तस्वीरें (विजुअल्स) रह जाएंगी.’ शर्मिष्ठा ने भाजपा में अपने शामिल होने की अटकलों को भी सिरे से खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि वह कांग्रेस छोड़ने की बजाय राजनीति छोड़ना पसंद करेंगी. दिल्ली कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता शर्मिष्ठा ने अपने पिता को सचेत भी किया कि वह आज की घटना से समझ गए होंगे कि भाजपा का दुष्प्रचार (डर्टी ट्रिक्स) विभाग किस तरह से काम करता है.उन्होंने कहा, 'यहां तक कि आरएसएस कभी यह कल्पना भी नहीं करेगा कि आप अपने भाषण में उनके विचारों का समर्थन करेंगे. लेकिन भाषण को भुला दिया जाएगा और तस्वीरें रह जाएंगी तथा इनको फर्जी बयानों के साथ फैलाया जाएगा.' उन्होंने कहा, 'आप नागपुर जाकर भाजपा/आरएसएस को फर्जी खबरें गढ़ने, अफवाहें फैलाने और इनको किसी न किसी तरह विश्वसनीय बनाने की सुविधा मुहैया करा रहे हैं और यह तो सिर्फ शुरुआत भर है.'