ब्रेन सर्जरी के बाद वेंटिलेटर पर हैं पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, हालत नाजुक  

अस्पताल की ओर आज जारी बुलेटिन में कहा गया, "भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को 10 अगस्त को 12 बजकर 07 मिनट पर दिल्ली कैंट स्थित आर्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. अस्पताल में जांच करने पर उनके दिमाग में एक क्लॉट होने की जानकारी मिली, जिसके लिए उनकी सर्जरी की गई है. सर्जरी के बाद उनकी हालत गंभीर बनी हुई है और वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं."

On a visit to the hospital for a separate procedure, I have tested positive for COVID19 today.

I request the people who came in contact with me in the last week, to please self isolate and get tested for COVID-19. #CitizenMukherjee