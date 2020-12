प्रणब मुखर्जी की किताब को लेकर बेटा-बेटी आमने-सामने, अभिजीत-शर्मिष्ठा में ट्विटर पर हुई तकरार

अभिजीत मुखर्जी ने ट्विटर पर किताब के पब्लिकेशन हाउस को टैग कर लिखा था कि 'मैं, 'The Presidential Memoirs' के लेखक का पुत्र, आपसे आग्रह करता हूं कि संस्मरण का प्रकाशन रोक दिया जाए, और उन हिस्सों का भी, जो पहल ही चुनिंदा मीडिया प्लेटफॉर्मों पर मेरी लिखित अनुमति के बिना चल रहे हैं. चूंकि मेरे पिता अब नहीं रहे हैं, मैं उनका पुत्र होने के नाते पुस्तक के प्रकाशन से पहले उसकी फाइनल प्रति की सामग्री को पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि यदि मेरे पिता जीवित होते, तो उन्होंने भी यही किया होता.'

उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा था कि 'कुछ लोगों के विचार के उलट, मैं किताब के प्रकाशन के खिलाफ नहीं हूं. मैं बस इसके छपने से पहले इसे पढ़ना चाहता हूं और मेरा मानना है कि उनके बेटे के तौर पर मेरा यह अधिकार है और मेरा आग्रह सही है.' उन्होंने कहा कि 'अगर मेरे पिता जीवित होते तो वो भी ऐसा करते, जैसा कि उन्होंने आत्मकथा की बाकी कड़ियों के साथ किया था. तब तक और मैं दोहरा रहा हूं कि तबतक प्रकाशक से यह आग्रह है कि वो सस्ती लोकप्रियता के लिए किताब के अंश न प्रकाशित करे.'

शर्मिष्ठा मुखर्जी ने मंगलवार को अपने भाई पर 'सस्ती लोकप्रियता' हासिल करने का आरोप लगाया और कहा कि वो किताब प्रकाशित होने में 'गैरजरूरी बाधाएं' न डालें. उन्होंने यह भी कहा कि उनके पिता के किताब से कांट-छांट करना उनके सिद्धांतों के उलट होगा.

The final draft contains my dads' hand written notes & comments that have been strictly adhered to. The views expressed by him are his own & no one should try to stop it from being published for any cheap publicity. That would be the greatest disservice to our departed father 2/2