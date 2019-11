पुलिस और वकीलों के बीच झड़प पर प्रशांत भूषण का ट्वीट, बोले- ऐसा लगता है मारपीट वकीलों...

दिल्‍ली के तीस हजारी कोर्ट (Tis Hazari Court) में 2 नवंबर को वकीलों और पुलिसकर्मियों के बीच हुई झड़प का मामला शांत होता नहीं दिख रहा है. एक दिन पहले ही पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया था और मारपीट करने वाले वकीलों पर कार्रवाई की मांग थी. दिल्ली पुलिस आज इस मामले में हाईकोर्ट में एक समीक्षा याचिका भी दायर कर रही है. इसके जरिये हाईकोर्ट से अनुरोध किया जाएगा कि, जब घायल वकीलों के लिए आर्थिक मदद की घोषणा रविवार को ही की गई थी और रविवार को ही हाईकोर्ट के आदेश में यह भी कहा गया था कि जब तक मामले की न्यायिक जांच पूरी न हो जाए, तबतक किसी भी वकील की गिरफ्तारी नहीं की जाएगी. ऐसे में फिर ये सभी सुविधाएं घटना वाले दिन मौके पर घायल हुए पुलिसकर्मियों को भी दी जाएं.

This video of the lock up at Tis Hazari courts does suggest that the aggression came from the side of the lawyers in the clash between the police and lawyers on Saturday pic.twitter.com/oNzvqaiJPB