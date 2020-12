प्रशांत किशोर ने दी चुनौती- बंगाल में बीजेपी को 200 से कम सीटें मिलें तो उसके नेता पद छोड़ें, 100 से अधिक तो...

प्रशांत किशोर ने यह भी साफ किया कि अगर भगवा दल उनके बताए गए अनुमान से बेहतर प्रदर्शन करता है तो भी वह अपना काम छोड़ देंगे. प्रशांत किशोर, जिन्होंने साल 2014 में प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी के चुनाव प्रचार का सफलतापूर्वक प्रबंधन किया था, इस बार पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी के लिए काम कर रहे हैं ताकि अगले साल अप्रैल-मई में होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी की संभावनाओं को बढ़ाया जा सके.

चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने सोमवार को ट्वीट किया था कि पश्चिम बंगाल में सीटें जीतने के मामले में बीजेपी दहाई की संख्या पार नहीं कर पाएगी. इसके बाद ट्विटर पर बीजेपी नेताओं के साथ उनकी जुबानी जंग शुरू हो गई थी.

For all the hype AMPLIFIED by a section of supportive media, in reality BJP will struggle to CROSS DOUBLE DIGITS in #WestBengal



PS: Please save this tweet and if BJP does any better I must quit this space!