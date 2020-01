JDU से निकाले जाने के बाद प्रशांत किशोर और पवन वर्मा ने किया Tweet, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कहा 'धन्यवाद'

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) से चल रही तल्खियों के बीच प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) को जनता दल यूनाइटेड (JDU) ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया. नागरिकता कानून (CAA) समेत कई मुद्दों पर प्रशांत किशोर सीएम नीतीश कुमार की आलोचना करते रहे हैं. एक दिन पहले जब नीतीश कुमार ने कहा कि अमित शाह के कहने पर उन्हें (प्रशांत किशोर) पार्टी में रखा था तो, इसे लेकर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने उन्हें झूठा बता दिया था. प्रशांत किशोर के साथ-साथ जेडीयू ने पवन वर्मा को भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया. पवन वर्मा बीजेपी-जेडीयू के बीच हुए समझौते पर सवाल उठाए थे. इस बीच पार्टी से निकाले जाने के बाद प्रशांत किशोर ने ट्वीट कर नीतीश कुमार को धन्यवाद कहा. प्रशांत किशोर ने निशाना साधते हुए ट्वीट किया, 'आपका धन्यवाद नीतीश कुमार. मेरी शुभकामना है कि बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर 'बरकरार' रहने के लिए आपको मेरी शुभकामनाएं.'

Thank you @NitishKumar . My best wishes to you to retain the chair of Chief Minister of Bihar. God bless you.



वहीं, पवन वर्मा ने भी ट्वीट कर खुद को पार्टी से मुक्त करने के लिए नीतीश कुमार का आभार जताते हुए तंज कसा.

Thank you Nitish Kumar ji for freeing me from my increasingly untenable position of defending you and your policies. I wish you well in your ambition of being CM of Bihar at any cost.