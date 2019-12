Citizenship Bill: JDU ने किया बिल का समर्थन तो प्रशांत किशोर ने ये ट्वीट कर दिलाई पार्टी को जीत की याद

जनता दल यूनाइटेड (JDU) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) ने नागरिकता संशोधन विधेयक (CAB) को अपनी पार्टी द्वारा समर्थन दिए जाने पर बुधवार को कहा कि जेडीयू नेतृत्व को उन लोगों के बारे में विचार करना चाहिए जिन्होंने 2015 के विधानसभा चुनाव में उनमें आस्था और विश्वास को दोहराया था. किशोर ने बुधवार को ट्वीट में कहा, ''कैब का समर्थन करते हुए, जेडीयू नेतृत्व को एक पल के वास्ते उन सभी के बारे में विचार करना चाहिए, जिन्होंने 2015 में उनमें आस्था और विश्वास को दोहराया था.'

हालांकि, नीतीश कुमार के करीबी सहयोगी और मंत्रिमंडल में शामिल संजय झा ने कहा, “पार्टी का आधिकारिक लाइन स्पष्ट है और यह संसद के जारी सत्र में सभी के लिए है. एक या दो नेता व्यक्तिगत राय व्यक्त रख सकते हैं, लेकिन इस तरह के मामलों को इस मुद्दे पर पार्टी के भीतर विभाजन के रूप में नहीं माना जाना चाहिए.''

While supporting #CAB, the JDU leadership should spare a moment for all those who reposed their faith and trust in it in 2015.



We must not forget that but for the victory of 2015, the party and its managers wouldn't have been left with much to cut any deal with anyone.