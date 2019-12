CAA का जेडीयू ने क्यों समर्थन किया यह तो नीतीश कुमार जी ही बता सकते हैं : प्रशांत किशोर

CAA और एनआरसी को लेकर जेडीयू के उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार के बीच मतभेद बहुत गहरे हो चुके हैं. CAA को समर्थन करने के फैसले पर प्रशांत किशोर ने न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में एक बार फिर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा है कि संसद की स्थाई समिति की रिपोर्ट कोई चेक करे ले. इसमें जेडीयू की ओर से पहला असहमति पत्र दिया गया है. लेकिन पता नहीं किन परिस्थितियों में जेडीयू ने दोनों सदनों में नागरिकता कानून का समर्थन किया है, अब ये तो नीतीश कुमार जी ही बता सकते हैं. आपको बता दें कि नागरिकता कानून को समर्थन करने के पार्टी के फैसले के खिलाफ प्रशांत किशोर खुलकर बोल रहे हैं. वहीं चुनाव को लेकर जनता दल यूनाइटेड (JDU) के उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर ने NDTV से खास बातचीत की. इस दौरान उन्होंने चुनाव में सीटों के बंटवारे से लेकर NRC पर अपनी पार्टी के स्टैंड पर बात की. सीट बंटवारे को लेकर किशोर ने रविवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी को सीटों के बंटवारे को लेकर JDU के प्रस्ताव पर जरूर विचार करना चाहिए. मुझे लगता है कि जेडीयू को आगामी चुनाव में 50 फीसदी से ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए. उन्होंने कहा कि बीजेपी से सीट बंटवारे को लेकर अनुपात 1 बटे 1.3 या 1.4 ही रहेगा. उन्होंने एनआरसी को लेकर भी अपनी पार्टी का स्टैंड साफ किया.

Prashant Kishor,JD(U) VP:I want to make it very clear that JD(U)'s stance on NRC & CAA is of opposition. Check parliamentary standing committee's record, first dissent note is of JD(U). Under what circumstances JD(U) supported the bill in both houses only Nitish Kumar ji can tell pic.twitter.com/RmJw0WEhO8