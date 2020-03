प्रशांत किशोर ने CM नीतीश कुमार से पूछा सवाल- 15 साल के आपके "सुशासन" के बावजूद बिहार आज भी गरीब और पिछड़ा क्यों?

जेडीयू से निष्कासित नेता और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) ने एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) पर निशाना साधा है. प्रशांत किशोर ने अपने ट्वीट में सवाल उठाते हुए पूछा है कि 15 साल के नीतीश कुमार के "सुशासन" के बावजूद बिहार आज भी देश का सबसे पिछड़ा और गरीब राज्य क्यों हैं? प्रशांत ने ट्वीट में लिखा, "पटना में JDU (जनता दल यूनाइडेट) के कार्यकर्ताओं की “भारी भीड़” को सम्बोधित करते हुए नीतीश कुमार ने 200 सीटें जीतने का दावा किया लेकिन ये नहीं बताया कि 15 साल के उनके “सुशासन” के बावजूद बिहार आज भी देश का सबसे पिछड़ा और गरीब राज्य क्यों हैं?

प्रशांत किशोर ने दिल्ली हिंसा (Delhi Violence) को लेकर भी नीतीश पर हमला किया. उन्होंने लिखा कि दिल्ली हिंसा पर आपकी ओर से एक भी शब्द नहीं कहना भी गलत था. दिल्ली हिंसा में जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर अब 46 हो गई है. इसके अलावा, सैकड़ों लोग घायल बताए जा रहे हैं.

