मोदी सरकार के लॉकडाउन को दो हफ्ते के लिए बढ़ाने पर आया प्रशांत किशोर का रिएक्शन, कहा - सिर्फ इससे तो हम...

प्रशांत किशोर ने ट्वीट किया, 'स्पष्ट है कि सिर्फ लॉकडाउन से हम कोरोना से जीत नहीं सकते. हम जैसे भी आकलन करें, पिछले 40 दिनों में स्थिति खराब ही हुई है, लेकिन हम सच्चाई स्वीकारने और अपनी रणनीति बदलने को तैयार नहीं हैं. दुर्भाग्यवश, इस तरह से 17 मई के बाद भी स्थिति बिगड़ती दिखेगी.'

Unfortunately with this approach we would continue to drift lower even after May 17th!