छत्‍तीसगढ़ (Chhattisgarh) राज्‍य के बीजापुर जिले में एक गर्भवती महिला (Pregnant woman) की बड़े बर्तन में बैठकर नदी पार करने की यह फोटो देश के गांवों तक जरूरी सुविधाएं पहुंचाने के शासन के दावों की पोल खोलती नजर आ रही है. समाचार एजेंसी ANI के अनुसार, सड़क मार्ग और पुल न होने के कारण इस महिला के परिवार को ऐसा करने पर मजबूर होना पड़ा. इस गर्भवती महिला ने 14 जुलाई को करीब 15 किमी दूर अस्पताल जाने के लिए गोरला में अपने परिवार की मदद से बर्तन में बैठकर नदी को पार किया. इस महिला ने बाद में बच्चे को जन्म दिया. परिवार ने महिला के इलाज में भी लापरवाही का आरोप लगाया है.

Chhattisgarh: Pregnant woman crossed river in a utensil, with her family's help in Bijapur's Gorla, to go to hospital 15 km away on the other side on 14th July. Family did this in absence of road/bridge. Woman later gave birth to stillborn child, family alleges medical negligence pic.twitter.com/UG06E8PWXc