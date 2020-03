Coronavirus का असर: राष्ट्रपति भवन में नहीं मनाया जाएगा होली मिलन समारोह

भारत में कोरोना वायरस को लेकर पूरी सतर्कता बरती जा रही है. सरकार की तरफ से कई कदम उठाए गए हैं. लेकिन देश में अब तक कोरोना वायरस से 28 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है, इनमें 16 विदेश और 12 भारतीय शामिल हैं. इधर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी राष्ट्रपति भवन में पारंपरिक होली समारोहों का आयोजन नहीं करने का फैसला लिया है. राष्ट्रपति भवन से जारी बयान से अनुसार राष्ट्रपति ने कहा है कि सतर्कता और सुरक्षा उपायों के साथ, हम सभी कोविड-19 नोवेल कोरोना वायरस के प्रकोप को रोकने में मदद कर सकते हैं.



President Ram Nath Kovind: With alertness and safeguards, we all can help contain the outbreak of COVID-19 Novel #Coronavirus. In a precautionary measure, the Rashtrapati Bhavan will not hold the traditional Holi gatherings. pic.twitter.com/7mFQ8DoSiI