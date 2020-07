साइक्लिस्ट बनने का सपना देखने वाले 9वीं कक्षा के रियाज़ को राष्ट्रपति ने 'ईदी' में दी रेसिंग बाइक

रियाज़ को 31 जुलाई यानी ईद-उल-अदा के एक दिन पहले दी गई है, जो रियाज़ के लिए ईदी के बराबर है. ईदी, ईद पर बड़ों की ओर से छोटे बच्चों को दिए जाने वाले तोहफे को कहते हैं. गरीब परिवार से आने के बावजूद रियाज़ का इतना बड़ा सपना देखना दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकता है.

रियाज़ दिल्ली के आनंद विहार के सर्वोदय बाल विद्यालय का 9वीं का छात्र हैं. रियाज़ मूल रूप से बिहार के मधुबनी का है. उसके माता-पिता, दो बहनें और एक भाई, वहीं रहते हैं. लेकिन रियाज़ गाज़ियाबाद के महाराजपुर में एक किराए के रूम में रहता है. उसके पिता रसोइए का काम करते हैं. ऐसे में आर्थिक मदद के लिए रियाज़ खाली वक्त में गाज़ियाबाद के एक खाने-पीने की दुकान पर बर्तन धुलने का काम करता है.

President Ram Nath Kovind gifts a racing bicycle to a school boy, who dreams of excelling as a top cyclist. Riyaz is a student of Class 9 at Sarvodaya Bal Vidyalaya in Delhi and works as a dishwasher in an eatery in Ghaziabad: President's Secretariat pic.twitter.com/ZFDVUracMJ