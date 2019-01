राष्ट्रपति कोविंद, पीएम मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने दी नए साल पर बधाई

राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को देशवासियों को नववर्ष 2019 की शुभकामनाएं दीं. राष्ट्रपति ने ट्वीट किया, "आप सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं. 2019 हमारे परिवारों, हमारे देश और हमारे खूबसूरत ग्रह के लिए आनंद, शांति और समृद्धि लेकर आए." प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर नए साल की शुभकामनाएं दी. उन्होंने ट्वीट किया, "सबको आनंदमय 2019 की शुभकामनाएं. हर कोई स्वस्थ व खुश रहे. 2019 में आप सबकी इच्छाएं पूरी होने की कामना करता हूं."



नव वर्ष के अवसर पर सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएंl मैं कामना करता हूँ कि यह नव वर्ष, हमारे परिवार, देश और पूरे विश्व में खुशियां, शांति और समृद्धि लाए तथा हमें देश के विकास और प्रगति के प्रयासों में एकजुट होने के लिए प्रेरित करे — राष्ट्रपति कोविन्द — President of India (@rashtrapatibhvn) January 1, 2019

पीएम मोदी ने दी बधाई

Wishing everyone a joyous 2019!



May everyone be happy and healthy. I pray that all your wishes are fulfilled in 2019. — Narendra Modi (@narendramodi) January 1, 2019

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी नववर्ष की शुभकामनाएं दी और ट्वीट किया, "मैं आप सबको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं. "

I wish you all, a Happy New Year! — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) January 1, 2019

तेजस्वी यादव का ट्वीट

May the New Year 2019 bring joy & fulfillment to you and your family!



May our beloved Nation prosper & grow in every field and break the shackles of inequality, disparity, deprivation, false promises & divisive propaganda to attain new heights. #HappyNewYear2019#NayiShuruaatpic.twitter.com/rRrPNf0QSo — Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) December 31, 2018

स्मृति ईरानी का ट्वीट

The New Year brings with itself renewed hope and 365 opportunities to rise and shine as we continue to march towards a New India. Wishing everyone good health and happiness. Happy 2019! pic.twitter.com/4ZVaamEjS4 — Smriti Z Irani (@smritiirani) January 1, 2019

नए साल पर एलपीजी सिलेंडर की कीमत हुई सस्ती