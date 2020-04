राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ऋषि कपूर के निधन पर जताया दुख, कहा- विश्वास नहीं हो रहा है

राष्ट्रपति कोविंद ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है, 'ऋषि कपूर की असमय मौत से सदमे में हूं. हमेशा चेहरे पर मुस्कान लिए सदाबहार पर्सनालिटी, वह बेहद जिंदादिल थे, इसलिए विश्वास करना मुश्किल हो रहा है कि वह अब इस दुनिया में नहीं हैं. मनोरंजन जगत का बड़ा नुकसान है. हम उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं. उनके परिवार और दोस्तों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं.'

Rishi Kapoor's untimely demise is shocking. An evergreen personality with an always smiling face, he was so full of life that it's difficult to believe that he is no more. A huge loss for the entertainment industry. Let us pray for his soul. Condolences to his family and friends.