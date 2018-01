मकर संक्रांति : राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दी बधाई, पीएम मोदी ने ट्विटर पर शेयर किए कई ग्राफिक्स

औरने पूरे देश को मकर संक्रांति, पोंगल और बिहू के दिन बधाई दी है. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट पर लिखा है, 'पोंगल और मकर संक्रांति के अवसर पर सभी देशवासियों को बधाई. यह त्यौहार हमारे अनगिनित किसानों की कड़ी मेहनत और लगन का उल्लास मनाने का अवसर हैं. आज का दिन हम सबके जीवन में आनंद, स्वास्थ्य और ख़ुशी लाये. वहीं पीएम मोदी ने ट्वीटर पर मकर संक्रांति पोंगल और बिहू के लिए अलग-अलग ग्राफिक्स शेयर किए हैं.

Makar Sankranti 2018: जानिए क्या हैं मान्यताएं और क्यों मनाई जाती है मकर संक्रांति



Pongal greetings to everyone! pic.twitter.com/701iLPUhaZ