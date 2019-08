राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों की दी ईद की शुभकामनाएं

आज ईद-उल-अजहा है. देशभर में ईद की खुशियां मनाई जा रही हैं. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देश की जनता को ईद-उल-अजहा की बधाई दी. ईद-उल-अज़हा (Eid Ul Adha) को कुर्बानी का त्योहार भी माना जाता है. देश भर में सोमवार को यह त्योहार पूरे जोश और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है.

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट किया, ईद-उल-जुहा के अवसर पर सभी देशवासियों विशेषकर हमारे मुस्लिम भाइयों और बहनों को बधाई और शुभकामनाएं. ईद-उल-जुहा प्रेम, भाईचारे और मानव सेवा का प्रतीक है. आइए हम स्वयं को इन सार्वभौमिक जीवन मूल्यों के प्रति समर्पित करें जो हमारी संस्कृति की अमूल्य धरोहर है.

My best wishes on the occasion of Eid al-Adha. I hope it furthers the spirit of peace and happiness in our society. Eid Mubarak!