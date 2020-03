International Women's Day पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दी बधाई, ट्वीट कर कही यह बात

राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद (Presiden Ram Nath Kovind) ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस (International Women's Day) के अवसर पर देशवासियों से शनिवार को कहा कि वे महिलाओं के प्रति सम्मान और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के संकल्प को फिर दोहराएं. राष्ट्रपति ने सभी महिलाओं को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह बेहतर समाज, देश और दुनिया के निर्माण में महिलाओं के अहम योगदान और अथक प्रयासों के लिए उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने का मौका है. उन्होंने कहा कि यह उनकी असाधारण उपलब्धियों को रेखांकित करने का मौका है. उन्होंने कहा कि महिलाओं ने जीवन के हर क्षेत्र में छाप छोड़ी और अपनी दक्षता, समर्पण एवं प्रतिबद्धता का परिचय दिया. राष्ट्रपति ने ट्वीट करते हुए कहा, ‘आइए, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं के लिए सम्मान और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के हमारे संकल्प को फिर से दोहराएं ताकि वे अपनी उम्मीदों और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में अपनी इच्छा के अनुसार बिना रुकावट के आगे बढ़ सकें.'

President Kovind:On #InternationalWomensDay greetings &best wishes to women in India&across our planet.Let us reaffirm our pledge to ensure safety&respect for women,so that they can move forward unhindered according to their wish in direction of fulfilling their hopes&aspirations pic.twitter.com/8SwlTCnQlG