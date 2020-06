राष्‍ट्रपति रामनाथ कोविंद (President Ramnath Kovind) ने पूर्वी लद्दाख में चीनी सैनिकों के साथ हिंसक संघर्ष (Ladakh Clash) में जान गंवाने वाले सेना के जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए उनकी वीरता को सराहा है. उनकी ओर से जारी ट्वीट में कहा गया है, ''लद्दाख की गालवान घाटी में अपना जीवन न्‍योछावर करने वाले जवानों ने भारतीय सशस्त्र बलों की सर्वश्रेष्ठ परंपराओं को बरकरार रखा है. उनकी वीरता राष्ट्र की स्मृति में सदा रहेगी. उनके परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है.'' ट्वीट में आगे कहा गया है, ''सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर के रूप में, मैं देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए हमारे सैनिकों के अनुकरणीय साहस और सर्वोच्च बलिदान को नमन करता हूं.''

All those who laid down their lives in Galwan valley of Ladakh have upheld the best traditions of the Indian armed forces. Their valour will be eternally etched in the memory of the nation. My deepest condolences to their families.