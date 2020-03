कोरोनावायरस : चर्च में 'प्रार्थना सभा' आयोजित करने पर पादरी गिरफ्तार

कोरोना प्रकोप के बीच केरल के चलकुडी में नित्य सहाय चर्च के पादरी को भीड़ इकट्ठा करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. आपको बता दें कि केरल में पुलिस ने निर्देशों के बावजूद लोगों को प्रार्थना करने और परिसर में जमा देने के आरोप में तीन पूजा स्थलों के प्रबंधकों के खिलाफ शनिवार को भी मामला दर्ज किया गया था. पुलिस ने बताया कि मंदिर, मस्जिद और गिरिजाघर के प्रबंधकों के खिलाफ ये मामले दर्ज किए गए हैं. पुलिस ने बताया कि इडुकी जिले स्थित वल्लियानकावू मंदिर के प्रशासनिक अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. जिला प्रशासन ने इससे पहले मंदिर में नियमित पूजा के दौरान परिसर में भीड़ एकत्र होने देने पर नोटिस जारी किया था. कासरगोड जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि जिले में चेतावनी के बावजूद नमाज पढ़वाई. इस बीच, त्रिशूर पुलिस ने जिले को ओल्लुर स्थित सेंट एंथनी गिरिजाघर के पादरी के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

Kerala: Priest of Nithya Sahaya Matha Church in Chalakudi arrested for conducting holy mass, as it violates a restriction on large gatherings due to view of Coronavirus pic.twitter.com/EssMeiqU8w