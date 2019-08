भूटान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शाही स्वागत, देखें तस्वीरें और Video

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिवसीय यात्रा पर शनिवार को भूटान पहुंचे जहां उनका शाही स्वागत किया गया. वह द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए भूटान के नेताओं से बातचीत करेंगे. मोदी की भूटान की यह दूसरी यात्रा है. दोबारा प्रधानमंत्री बनने के बाद से यह उनकी पहली भूटान यात्रा है. भूटान के प्रधानमंत्री लोतै शेरिंग ने हवाई अड्डे पर मोदी का स्वागत किया. आगमन पर उनका शाही स्वागत किया गया. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने ट्वीट किया, ‘‘असाधारण गर्मजोशी और सद्भावना के साथ भूटान के प्रधानमंत्री लोतै शेरिंग और अन्य मंत्रियों ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया.'' बाद में प्रधानमंत्री राजधानी थिम्पू रवाना हो गए.

कुमार ने ट्वीट किया, ‘‘प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए भारतीय तिरंगा और भूटान के झंडे लिए हुए लोग पारो से राजधानी थिम्पू के रास्ते में कतारों में खड़े थे.'' नयी दिल्ली में शुक्रवार को रवाना होने से पहले एक बयान में प्रधानमंत्री ने कहा था कि उनकी सरकार के मौजूदा कार्यकाल की शुरुआत में यह यात्रा दिखाती है कि भारत ‘‘अपने विश्वसनीय मित्र एवं पड़ोसी'' भूटान के साथ संबंधों को कितना महत्व देता है.

#WATCH: Waving the Indian and Bhutanese flags, people lined up along the route from Paro to Thimphu to welcome PM Narendra Modi. #Bhutanpic.twitter.com/3E2Y9P82Fi