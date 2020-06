प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रिमंडल के फैसलों पर किया ट्वीट, कहा- सुधार यात्रा जारी

उन्होंने ग्रहों की खोज के मिशनों समेत अंतरिक्ष की गतिविधियों में निजी क्षेत्र को शामिल होने की अनुमति देने के फैसले का उल्लेख करते हुए ट्वीट किया, ‘‘सुधार यात्रा जारी है.'' मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधार को मंत्रिमंडल की मंजूरी देश को आत्मनिर्भर तथा तकनीकी रूप से अग्रणी बनाने की दिशा में एक और कदम है. उन्होंने कहा, ‘‘सुधारों से निजी क्षेत्र की भागीदारी भी बढ़ेगी.''

The reform trajectory continues.



The Union Cabinet's approval to reforms in the space sector is yet another step towards making our nation self-reliant and technologically advanced. The reforms will boost private sector participation as well. https://t.co/oqYZFt3Pr4 — Narendra Modi (@narendramodi) June 24, 2020

Setting up of the Animal Husbandry Infrastructure Development Fund augurs well for the sector. It will boost the income of our hardworking farmers. Investment and sectoral infrastructure, especially in dairies will get an impetus. — Narendra Modi (@narendramodi) June 24, 2020

Committed to a vibrant MSME Sector!



The Cabinet approved an interest subvention scheme for Shishu loan accounts under Pradhan Mantri Mudra Yojana. This scheme would provide valuable support and stability to small businesses. https://t.co/Uo7B7XEZFp — Narendra Modi (@narendramodi) June 24, 2020

सूख्म, लघु और मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) क्षेत्र के संबंध में लिए गए फैसलों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कैबिनेट ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत शिशु ऋण खातों के लिए ब्याज सहायता योजना शुरू की है. उन्होंने कहा, ‘‘यह योजना छोटे कारोबारों को बहुत सहयोग और स्थिरता प्रदान करेगी.'' उन्होंने कहा कि पशुधन बुनियादी विकास निधि की स्थापना इस क्षेत्र की मजबूती के लिए कारगर होगी और किसानों की आय बढ़ाने में मददगार होगी. मोदी ने कहा, ‘‘निवेश और विशेष रूप से डेयरी क्षेत्र में बुनियादी विकास को गति मिलेगी.''

Great news for Uttar Pradesh, tourism and those inspired by the noble thoughts of Lord Buddha!



Kushinagar Airport will now be an international airport. Connectivity will improve significantly. More tourists and pilgrims will also mean better opportunities for local population. — Narendra Modi (@narendramodi) June 24, 2020

प्रधानमंत्री ने कहा कि कुशीनगर विमानपत्तन को अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के रूप में उन्नत करने का फैसला उत्तर प्रदेश, पर्यटन क्षेत्र और भगवान बुद्ध के आदर्श विचारों से प्रेरित लोगों के लिए शुभ समाचार है. उन्होंने कहा, ‘‘कुशीनगर हवाईअड्डा अब अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन होगा. कनेक्टिविटी में और सुधार होगा. अधिक पर्यटक और तीर्थयात्रियों के आने का मतलब होगा कि स्थानीय लोगों के लिए बेहतर अवसर होंगे.''