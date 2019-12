कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के 74वें जन्मदिन पर PM Modi ने दी शुभकामनाएं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं. पीएम मोदी ने कहा, 'सोनिया गांधी जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं. उनके दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूं'. सोनिया गांधी का आज 74वां जन्मदिन है. वह इस समय रायबरेली से सांसद हैं और लोकसभा चुनाव में पार्टी की हार के बाद जब राहुल गांधी ने पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था तो एक बार फिर उनको सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया. हालांकि उनके दोबारा पार्टी की कमान संभालते ही थोड़ा कांग्रेस में थोड़ा आमूलचूल परिवर्तन भी हुआ है. आपको बता दें कि रविवार को ही सोनिया गांधी की ओर से एक बयान जारी कर कहा गया था कि इस बार वह अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगी. क्योंकि वह इन घटनाओं से दुखी हैं. बता दें, सोमवार को गांधी 73 साल की हो जाएंगी. सूत्रों ने पीटीआई-भाषा को बताया कि देश के विभिन्न हिस्सों में बलात्कार की विभिन्न घटनाओं से कांग्रेस अध्यक्ष दुखी हैं और इसी वजह से वह सोमवार को अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगी.

Birthday wishes to Mrs. Sonia Gandhi Ji. Praying for her long life and good health.