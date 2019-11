खास बातें ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर पीएम मोदी ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं इस अवसर पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी किया ट्वीट इस्लामिक कैलेंडर के तीसरे महीने की 12 तारीख को मनाया जाता है यह त्यौहार

इस्लाम धर्म के संस्थापक और आखिरी पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन यानी मिलाद-उन-नबी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर बधाई दी है. आपको बता दें कि इस्लामिक कैलेंडर का तीसरा महीना रबी-अल-अव्वल चल रहा है और इसकी 12वीं तारीख को सन् 571 ई. में मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था. पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर पीएम मोदी के साथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, गुजरात के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी शुभकामनाएं दीं.

पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा, 'मिलाद-उन-नबी पर बधाई. पैगंबर मोहम्मद के विचारों से प्रेरित होकर इस दिन समाज में सद्भाव और करुणा की भावना को बढ़ाया जा सकता है. चारों तरफ शांति हो फैलाया जा सकती है.'

Greetings on Milad-Un-Nabi. Inspired by the thoughts of Prophet Muhammad, may this day further the spirit of harmony and compassion in society. May there be peace all around. — Narendra Modi (@narendramodi) 10 November 2019

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट करते हुए लिखा, 'पैगंबर मोहम्मद (PBUH) के जन्मदिन ईद मिलाद-उन-नबी के अवसर पर सभी साथी नागरिकों को शुभकामनाएं. विशेष रूप से भारत और विदेश में रह रहें हमारे मुस्लिम भाइयों और बहनों को. सार्वभौमिक भाईचारे और करुणा का उनका संदेश हमें सभी के कल्याण के लिए काम करने के लिए प्रेरित करता है.'

On the occasion of Milad-un-Nabi, the birthday of Prophet Muhammad (PBUH), good wishes to all fellow citizens, especially to our Muslim brothers and sisters in India and abroad. His message of universal brotherhood and compassion inspires us to work for well being of all. — President of India (@rashtrapatibhvn) 10 November 2019

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने लिखा, 'आप सभी को ईद मिलाद उन-नबी की ढेर सारी मुबारकबाद, ख़ास तौर से जम्मू और कश्मीर के हमारे भाइयों और बहनों को जो चार महीनों से मुश्किलों और दुश्वारियों का सामना कर रहें हैं.'

आप सभी को ईद मिलाद उन-नबी की ढेर सारी मुबारकबाद, ख़ास तौर से जम्मू और कश्मीर के हमारे भाइयों और बहनों को जो चार महीनों से मुश्किलों और दुश्वारियों का सामना कर रहें हैं। — Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) 10 November 2019

गुजरात के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया, 'ईद-ए-मिलाद नबी के अवसर पर आपको सभी हार्दिक शुभकामनाएं.'

Heartiest Greetings and best wishes on the occasion of Eid-e-Milad Nabi.#EidMiladunNabiMubarak — Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) 10 November 2019

वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ईद-ए-मिलादुन नबी के मौके पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई दी है. मुख्यमंत्री ने अपने बधाई संदेश में कहा कि पैगम्बर हज़रत मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर यह पर्व मनाया जाता है. उन्होंने आशा व्यक्त कि यह पर्व समाज में शांति और सद्भाव को बढ़ाने के लिए नई प्रेरणा देगा. इसके अलावा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, रवि शंकर और दूसरे गणमान्य लोगों ने भी ईद-मिलादुन्नबी की शुभकामनाएं दी.