जम्मू-कश्मीर पर बड़े फैसले के बीच पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र प्रमुख से की बातचीत

फ्रांस के शहर बिआरित्ज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस के बीच विभिन्न विषयों पर सार्थक चर्चा हुई. प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया, ‘प्रधानमंत्री मोदी (PM Modi) और संयुक्त राष्ट्र महासचिव गुतारेस के बीच जी-7 शिखर सम्मेलन के इतर मुलाकात हुई. दोनों नेताओं ने विभिन्न विषयों पर सार्थक चर्चा की.' दोनों नेताओं के बीच यह मुलाकात जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने और राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों में बांटने के भारत सरकार के फैसले की पृष्ठभूमि में हुई है. दोनों नेता यहां जी-7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने आए हैं.

