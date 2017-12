खास बातें पूर्व पीएम वाजपेयी को कई नेताओं ने दी शुभकामनाएं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने भी दी बधाई राजनाथ सिंह और अमित शाह भी पहुंचे घर

Birthday wishes to our much-loved and respected former Prime Minister, Shri Atal Bihari Vajpayee #PresidentKovind — President of India (@rashtrapatibhvn) December 25, 2017

On his birth anniversary, my homage to freedom fighter, educationist and nation builder Mahamana Madan Mohan Malaviya #PresidentKovind — President of India (@rashtrapatibhvn) December 25, 2017

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी आज 93 वर्ष के हो गये. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनके घर जाकर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं. वाजपेयी के घर जाकर राजनाथ सिंह, विजय गोयल सहित कई नेताओं ने बधाई दी है. इससे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और पीएम मोदी ने भी ट्वीटर पर भी वाजपेयी को शुभकामनाएं दी हैं. पीएम ने लिखा, 'प्यारे अटल जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं..उनके नेतृत्व में देश ने विकास किया है और पूरी दुनिया में हमारा सम्मान बढ़ा है. राष्ट्रपति कोविंद ने ट्वीट किया है, ‘‘हमारे अत्यंत लोकप्रिय और सम्मानित पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं — राष्ट्रपति कोविन्द.’’ राष्ट्रपति ने पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती पर भी उनको श्रद्धांजलि दी.

उपराष्ट्रपति नायडू ने ट्वीट किया है, ‘‘भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को आज उनके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं.’’ उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री की लिखी कविता भी साझा की है जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री ने लोगों से एकजुट रहने और संकट के समय उम्मीद न त्यागने का आह्वान किया है.





Convey my heartfelt greetings to Bharat Ratna, Shri Atal Bihari Vajpayee ji, on his birthday, today. pic.twitter.com/Q15PrUYuvu — VicePresidentOfIndia (@VPSecretariat) December 25, 2017

'एक जज में वाजपेयी की तरह ह्यूमर होना चाहिए'आपको बता दें कि अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में हुआ था. वे न केवल एक बेहतरीन नेता बल्कि एक अच्‍छे कवि के रूप में भी नाम कमाया और एक शानदार वक्ता के रूप में लोगों के दिल जीते. वाजपेयी 1991, 1996, 1998, 1999 और 2004 में लखनऊ से लोकसभा सदस्य चुने गये। वह बतौर प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूर्ण करने वाले पहले और अभी तक एकमात्र गैर-कांग्रेसी नेता हैं. 1924 में जन्मे वाजपेयी ने भारत छोड़ो आंदोलन के जरिए 1942 में भारतीय राजनीति में कदम रखा.