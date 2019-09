संतोष गंगवार बोले- देश में नौकरी नहीं, उत्तर भारतीयों में योग्यता की कमी, प्रियंका गांधी ने दिया यह Reaction

केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार (Santosh Gangwar) के बेरोजगार युवाओं को लेकर दिए गए बयान पर विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया है. संतोष गंगवार ने बरेली में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि आज देश में नौकरी की कोई कमी नहीं, लेकिन उत्तर भारत के युवाओं में वह काबिलियत नहीं कि उन्हें रोजगार दिया जा सके. संतोष गंगवार के इस बयान को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) और बसपा प्रमुख मायावती (Mayawati) ने सरकार पर हमला बोला.

प्रियंका गांधी ने गंगवार के बयान पर ट्वीट किया, '5 साल से आपकी सरकार है. आप नौकरियां पैदा नहीं कर पाए. जो नौकरियां थीं वो सरकार द्वारा लाई आर्थिक मंदी के चलते छिन रही हैं. नौजवान रास्ता देख रहे हैं कि सरकार कुछ अच्छा करे, जो नहीं किया गया. आप उत्तर भारतीयों का अपमान करके बच कर नहीं जा सकते. ये नहीं चलेगा.'

उधर, BSP प्रमुख मायावती ने ट्वीट किया, देश में छाई आर्थिक मंदी के बीच केंद्रीय मंत्रियों के अलग-अलग हास्यास्पद बयानों के बाद अब देश और खासकर उत्तर भारतीयों की बेरोजगारी दूर करने के बजाय यह कहना कि रोजगार की कमी नहीं, बल्कि योग्यता की कमी है, अति शर्मनाक है. इसके लिए देश से माफी मांगनी चाहिए.'

MoS Santosh Gangwar on his remark''No lack of jobs.Recruiters who come to North India say people lack skills needed for particular job':What I said had different context that there was lack of skills&govt has opened skill ministry so children can be trained as per job requirement https://t.co/5vwCbQLBQP