'.....कल ही माँ का फोन आ गया था', कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर दी सबको बधाई

कोरोनावायरस के लॉकडाउन के बीच लोग नवरात्रि, नवरोज, हिंदू नववर्ष और गुडी पडवा पर एक दूसरे को सोशल मीडिया पर भी बधाई देना नहीं भूल रहे हैं. इसी कड़ी में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने नवरात्रि और नवरोज पर बधाई दी है. उन्होंने कहा कि कल ही माँ का फोन आ गया था कि नवरोज़ की थाली मत भूलना और मीठे चावल भी बना देना! प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीटर पर लिखा, कल ही माँ का फोन आ गया था कि नवरोज़ की थाली मत भूलना और मीठे चावल भी बना देना! मेरे सभी कश्मीरी भाइयों और बहनों को बहुत-बहुत शुभकामनाएं. देश और दुनिया बहुत कठिन दौर से गुजर रही है. मेरी प्रार्थना है कि सब स्वस्थ और सुरक्षित रहें. मुस्कुराते रहिए, हर सवेरा एक नया सवेरा है.'

इसके साथ ही उन्होंने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने नवरात्रि पर बधाई दी. उन्होंने लिखा, 'शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा की आराधना के पर्व चैत्र नवरात्रि की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएँ. माँ सबकी रक्षा करें.

शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा की आराधना के पर्व चैत्र नवरात्रि की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएँ। माँ सबकी रक्षा करें।



A very #HappyUgadi, Gudi Padva, Sajibu Cheiraoba to everyone!



Please stay home, stay safe and keep smiling!#Navratri