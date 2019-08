रवीश कुमार को मिला रैमॉन मैगसेसे पुरस्कार तो प्रियंका गांधी ने किया ट्वीट, लिखा- आलोचना के विवेक की मशाल को जिंदा रखने वाले पत्रकार...

एनडीटीवी इंडिया के मैनेजिंग एडिटर रवीश कुमार को वर्ष 2019 के रैमॉन मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया. रवीश कुमार को ये सम्मान हिंदी टीवी पत्रकारिता में उनके योगदान के लिए मिला है. यह अवॉर्ड मिलने के बाद चारों ओर से उन्हें बधाइयां मिल रही हैं. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री व पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन के बाद अब रवीश कुमार को बधाई देने वालों में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का नाम भी जुड़ गया है. प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर एनडीटीवी के रवीश कुमार को बधाई दी.

प्रियंका गांधी ट्वीट किया: "सच कहने का साहस और आलोचना के विवेक की मशाल को जिंदा रखने वाले पत्रकार रवीश कुमार को रैमॉन मैग्सेसे पुरस्कार मिलने पर बधाई. मैं उनके धैर्य का आदर करती हूं." कांग्रेस महासचिव ने इस तरह रवीश कुमार को बधाई दी. प्रियंका गांधी से पहले अरविंद केजरीवाल अशोक गहलोत, महबूबा मुफ्ती, डेरेक ओब्रायन ने भी पत्रकारिता जगत में उनके योगदान को काफी सराहा और उन्हें बधाई दी.

राहुल गांधी ने भी रवीश कुमार को बधाई देते हुए ट्वीट किया, 'भारतीय पत्रकारिता के अपवाद रवीश कुमार को बधाई. मैं जानता हूं कि भारत और उसके संस्‍थानों पर हो रहे हमलों का मुकाबला करने के लिए उनके जैसे कई और खड़े होने को तैयार हैं.'

Congratulations to #RavishKumar for being a brave exception in Indian journalism. I know many more like him are waiting to stand up and fight this onslaught on India and it's institutions.

वहीं कर्नाटक के पूर्व मुख्‍यमंत्री व कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने ट्वीट किया, 'रवीश कुमार को रैमॉन मैगसेसे पुरस्‍कार जीतने पर बहुत-बहुत बधाई. उनकी ईमानदार पत्रकारिता हाशिए के लोगों की आवाज है और वह सत्ता में बैठे लोगों के खिलाफ लड़ाई में राजनीतिक दबाव से कभी नहीं डरे.'

Many congratulations to Shri. @ravishndtv for winning Ramon Magsaysay award.



His upright journalism has been the voice for marginalized &he never feared for political pressure in his fight against those in power.



Also, best regards to @ndtv for encouraging honest journalists. pic.twitter.com/wxUNzy5WJG