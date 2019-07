नेल्सन मंडेला की जयंती पर प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीर, कहा- मेरे लिए वह...

अफ्रीका के 'गांधी' कहे जाने वाले नेल्‍सन मंडेला (Nelson Mandela) की आज जयंती है. उन्हें शांति के दूत के रूप में जाना जाता है. महात्मा गांधी (Mahatma Gandhi) की तरह अहिंसा के रास्ते पर चलने वाले मंडेला (Nelson Mandela) ने रंग भेद के खिलाफ लड़ते हुए 27 साल जेल में काटे थे. मंडेला की जयंती के मौके पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) ने उनके साथ एक पुरानी तस्वीर शेयर की है. प्रियंका ने बताया, 'मंडेला ने कहा था कि मुझे राजनीति में होना चाहिए.' प्रियंका ने कहा, 'दुनिया को नेल्सन मंडेला जैसे व्यक्तियों की कमी आज पहले से ज्यादा महसूस होती है. उनका जीवन सत्य, प्रेम और आजादी की मिसाल है.'

The world misses men like #NelsonMandela more than ever today. His life was a testament to truth, love and freedom.



To me, he was Uncle Nelson (who told me I ought to be in politics long before anyone else did!). He will always be my insipration and my guide. pic.twitter.com/JaPeHkT69g