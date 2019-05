प्रिंयका गांधी ने ट्यूमर से पीड़ित बच्ची के लिए बढ़ाया मदद का हाथ, इलाज के लिए अपने प्राइवेट प्लेन से भेजा एम्स

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा (Priyanka Gandhi Vadra) ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक ट्यूमर (Tumor) से पीड़ित बच्ची के लिए मदद का हाथ बढ़ाया है. बच्ची के माता पिता ने इलाज का खर्चा न उठा सकने में असमर्थतता जताते हुए प्रियंका गांधी से मदद की गुहार लगाई थी. इसके बाद प्रियंका ने अपने चार्टर प्लेन से बच्ची को इलाज के लिए कमला नेहरू अस्पताल से दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) पहुंचाने की व्यवस्था की.

प्रियंका ने तत्काल पार्टी के नेताओं राजीव शुक्ला, हार्दिक पटेल और मोहम्मद अजहरुद्दीन से बात की और बच्ची को एयरलिफ्ट कराकर एम्स पहुंचाने के लिए इंतजाम करने का निर्देश दिया. इसके बाद राजीव शुक्ला ने बच्ची के माता-पिता, मोहम्मद अजहरुद्दीन और हार्दिक पटेल को निजी चार्टर प्लेन से दिल्ली भेजा और खुद बाद में ट्रेन से दिल्ली के लिए रवाना हुए.

कांग्रेस नेता जितेंद्र तिवारी ने कहा कि वह दिल्ली के एम्स में प्रियंका निजी तौर पर बच्ची के इलाज का ख्याल रखेंगी. वहीं हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए हार्दिक पटेल ने ट्विटर पर प्रियंका गांधी की इस सोच की तारीफ की है.

We are proud of Priyanka Gandhi thinking.

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्यूमर से जूझ रही एक बच्ची की गंभीर हालत होने पर उसे तुरंत एक निजी विमान के जरिए उत्तर प्रदेश के प्रयागराज स्थित कमला नेहरू अस्पताल से दिल्ली के एम्स में भर्ती कराने भेजा.@azharflicks@ShuklaRajiv