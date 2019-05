इस्तीफा देने पर अड़े राहुल गांधी को मनाने पहुंची प्रियंका, 4:30 बजे होगी राहुल के घर पर बैठक

लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election) में हार के बाद कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने पर अड़े राहुल गांधी (Rahul Gandhi) से मंगलवार को पार्टी के कई बड़े नेता मुलाकात करने पहुंचे. मंगलवार सुबह कांग्रेस (Congress) महासचिव प्रियंका गांधी और रणदीप सुरजेवाला और राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट उनसे मिलने पहुंचे. वहीं खबर है कि राहुल गांधी ने अपने घर पर शाम 4.30 बजे पार्टी की बैठक बुलाई है.

वहीं सूत्रों ने एनडीटीवी को बताया कि पार्टी प्रमुख के लिए उम्मीदवार पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस एक और कार्यकारिणी की बैठक की योजना बना रही है. राहुल गांधी का कहना है कि वह कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने का अपना फैसला नहीं बदलेंगे. हालांकि, कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता उन्हें अपना मन बदलने के लिए कह रहे हैं. राहुल गांधी ने चुनाव के नतीजे आने के बाद हुई कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में इस्तीफे की पेशकश की थी.

सूत्रों ने बताया कि राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने स्पष्ट रूप से पार्टी से कहा है कि वह पद छोड़ने के अपने फैसले से पीछे नहीं हट रहे हैं. बैठक में राहुल गांधी को अंतिम बार मनाने की कोशिश की जाएगी, साथ ही वैकल्पिक व्यवस्था पर भी विचार किया जाएगा. बता दें कि शनिवार को कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक के दौरान राहुल गांधी ने अपने इस्तीफे की पेशकश की थी. साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए उनकी मां सोनिया गांधी और बहन प्रियंका का नाम भी आगे न बढ़ाया जाए. इससे पहले सोमवार को उन्होंने कांग्रेस के दो वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल और अहमद पटेल से मुलाकात की. इस दौरान राहुल गांधी ने उनसे कहा कि आप मेरा विकल्प ढूंढ़ लीजिए, क्योंकि मैं इस्तीफा वापस नहीं लूंगा.

Delhi: Priyanka Gandhi Vadra and Randeep Singh Surjewala arrive at the residence of Congress President Rahul Gandhi. pic.twitter.com/WXmvlPMJv0