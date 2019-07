प्रियंका गांधी ने श्रीलंका से मैच जीतने पर टीम इंडिया को दी बधाई, कहा- पूरा हिंदुस्तान आपके साथ

भारत ने शनिवार को आईसीसी विश्व कप-2019 में अपने अंतिम लीग मैच में श्रीलंका को सात विकेट से मात दी. भारत की इस जीत के हीरो उसकी रोहित शर्मा और लोकेश राहुल की सलामी जोड़ी रही, जिन्होंने श्रीलंका को विजयी विदाई नहीं लेने दी. टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंका को एंजेलो मैथ्यूज (113) ने बेहतरीन पारी खेल संकट से निकालते हुए 50 ओवरों में सात विकेट के नुकसान पर 264 रनों का सम्मानजनक स्कोर दिया. भारत ने राहुल और रोहित के शतकों के दम पर इस लक्ष्य को 43.3 ओवरों में तीन विकेट खोकर हासिल कर लिया.

भारत की इस टीम पर प्रियंका गांधी ने टीम इंडिया को बधाई दी है. प्रियंका गांधी ने रविवार को ट्वीट किया, 'टीम इंडिया को श्रीलंका पर शानदार जीत की बधाई. भारतीय टीम विश्वकप में सबसे शानदार प्रदर्शन करने वाली टीम बनकर उभरी है. पूरा हिंदुस्तान आपके साथ है. #TeamIndia All the best for the semis!'

बता दें, इस मैच में रोहित ने कुछ और रिकार्ड अपने नाम किए. रोहित ने 94 गेंदों पर 14 चौके और दो छक्कों की मदद से 103 रन बनाए. यह उनका इस विश्व कप में पांचवां शतक है. इसी के साथ वह एक विश्व कप में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने श्रीलंका के ही पूर्व कप्तान कुमार संगाकारा को पीछे किया जिनके नाम एक विश्व कप में चार शतक का रिकार्ड है.

रोहित साथ ही सचिन तेंदुलकर की बराबरी करने में भी सफल रहे. सचिन विश्व कप इतिहास में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज हैं. उन्होंने 1992 से 2011 तक छह विश्व कप में छह शतक जमाए हैं. रोहित ने इस सूची में सचिन के बराबरी का स्थान हासिल कर लिया है. उनके हिस्से कुल छह विश्व कप शतक हो गए हैं. इस विश्व कप में पांच शतक के अलावा उन्होंने 2015 में भी एक शतक जमाया था.

वहीं राहुल का यह पहला विश्व कप है और उनका यह पहला विश्व कप शतक भी है. रोहित और राहुल ने पहले विकेट के लिए 189 रन जोड़े और इसी के साथ विश्व कप में भारत के लिए पहले विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी के अपने ही पुराने रिकाडऱ् को तोड़ा. इन दोनों ने इससे पहले इसी विश्व कप में बर्मिघम में बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए मैच में पहले विकेट के लिए 176 रन जोड़े थे. शतक पूरा करने के बाद रोहित, कासुन रचिथा की गेंद पर मिड ऑफ पर मैथ्यूज के हाथों लपके गए.

राहुल की पारी का अंत लसिथ मलिंगा ने किया. राहुल के विकेट के साथ ही मलिंगा विश्व कप इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में तीसरे स्थान पर आ गए. उन्होंने पाकिस्तन के वसीम अकरम को चौथे स्थान पर पहुंचा दिया. अकरम के 1987-2003 तक खेले गए पांच विश्व कप में कुल 55 विकेट हैं. 2007 में अपना पहला विश्व कप खेलने वाले मलिंगा ने राहुल को विश्व कप में अपना 56वां शिकार बनाया. उनसे आगे श्रीलंका के ही मुथैया मुरलीधरन (68) और आस्ट्रेलिया के ग्लैन मैक्सवेल (71) हैं. यह मलिंगा का आखिरी विश्व कप है.

