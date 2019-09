ईडी ऑफिस में आज पेश होंगे शरद पवार, साउथ मुंबई में निषेधाज्ञा लागू, जगह-जगह रोके जा रहे NCP कार्यकर्ता

पुलिस ने शुक्रवार को राकांपा प्रमुख शरद पवार (Sharad Pawar) के प्रवर्तन निदेशालय (ED) के कार्यालय जाने के नियोजित कार्यक्रम के मद्देनजर बलार्ड पियर स्थित ईडी कार्यालय के बाहर और दक्षिण मुंबई के अन्य क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लागू कर दी है. एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा, ''पुलिस मुंबई और कई जगहों पर एनसीपी कार्यकर्ताओं को पकड़ रही है, यह सही नहीं है, शरद पवार आज ईडी ऑफिस जरूर जाएंगे. जबकि राकांपा (NCP) प्रमुख शरद पवार ने बृहस्पतिवार को कहा था कि बैंक घोटाला मामले में वह शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेश होंगे. उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि वे केंद्रीय एजेंसी के कार्यालय के पास एकत्र न हों और सुनिश्चित करें कि लोगों को कोई असुविधा न हो.

पुलिस के एक अधिकारी ने गुरुवार रात कहा कि संभावित विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए, कार्यालय के बाहर धारा 144 लगाई गई. पवार ने बुधवार को कहा था कि वह महाराष्ट्र राज्य सहकारी (एमएससी) बैंक घोटाले के संबंध में अपने खिलाफ दर्ज धनशोधन के मामले में जांच एजेंसी के सामने पेश होंगे. हालांकि, ईडी ने मामले में पवार या किसी अन्य को अब तक तलब नहीं किया है.

NCP leader Nawab Malik in Mumbai: Police is detaining NCP workers in Mumbai and in other parts of the state, it is not right. Sharad Pawar will definitely go to ED office at 2 pm today. BJP government is misusing Enforcement Directorate. pic.twitter.com/hN9RJtA8ok