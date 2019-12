CAA के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन जारी, दिल्ली में लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल, कानपुर में चली गोली

नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ देशभर में जारी हिंसक प्रदर्शन के बीच उत्तर प्रदेश के कानपुर में प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने की सूचना है. वहीं, दिल्ली में भी शाम को प्रदर्शन उग्र हो गया और हालात को संभालने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा है. साथ ही लाठीचार्ज की भी खबर है. उधर, खबर है कि दिल्ली के दरियागंज इलाके में कार में आग लगा दी गई है और हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस जूझ रही है. दिल्ली गेट इलाके में भी गाड़ियों में आग लगाने की खबर सामने आ रही है. मौके पर भारी संख्य़ा में प्रदर्शनकारी इकट्ठा हैं. बता दें कि दिल्ली के सदर बाजार, नबी करीम, दरियागंज, सीलमपुर, सीमापुरी, नंद नगरी और दिल्ली गेट में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं.

Delhi: Heavy security deployed in Daryaganj area due to the ongoing protest against #CitizenshipActhttps://t.co/TJF4uDbdKapic.twitter.com/5OsjMq4mGC