देखें VIDEO : जब ITO में प्रदर्शनकारियों से घिरे पुलिसकर्मी को बचाने आगे आए प्रदर्शन कर रहे दूसरे किसान

किसानों के कई गुट उग्र होते नजर आए, वहीं एक और तस्वीर भी आई है, जिसमें किसानों का एक समूह दिल्ली पुलिस के एक कर्मी को दूसरे उग्र समूह से बचाने की कोशिश कर रहा है. न्यूज एजेंसी ANI के वीडियो में देखा जा सकता है कि ITO में जहां प्रदर्शनकारी किसान जुटे थे, वहां पुलिस की बसों के घेराव के उस पार एक पुलिसकर्मी रह गया था, जो प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने की कोशिश कर रहा था.

उसी दौरान उसपर कुछ हमलावर प्रदर्शनकारी हावी होते हुए आगे बढ़े और एक दूसरा प्रदर्शनकारी पुलिसकर्मी को घेरकर सुरक्षा चक्र की ओर ले जाने लगा. कई लोग हाथ में लाठी-डंडे लिए हुए दिखाई दे रहे थे, जिनमें से कई पुलिसकर्मी पर हमला करने के लिए आगे बढ़े लेकिन कुछ और भी लोग सामने आ गए और पुलिसकर्मी को बस की ओर पहुंचाया.

#WATCH: A Delhi Police personnel rescued by protesters as one section of protesters attempted to assault him at ITO in central Delhi. #FarmLawspic.twitter.com/uigSLyVAGy