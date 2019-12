लुधियाना में बकाया बिल नहीं चुकाने के कारण पुलिस थानों की बिजली काटी गयी

पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने लुधियाना में बकाया बिजली बिल के भुगतान नहीं होने के कारण करीब 14 पुलिस थानों की बिजली काट दी है. गौलतलब है कि पंजाब में बिजली आपूर्ति की व्यवस्था PSPCL की तरफ से की जाती है. पुलिस थानों की तरफ से बिजली का बिल पिछले काफी समय से जमा नहीं किया गया था. हाल के दिनों में कंपनी की तरफ से बिजली बिल को लेकर काफी कठोर कार्रवाई की गयी है. बता दें कि पंजाब में बिजली को लेकर लगातार समस्या देखने को मिलती रही है.

Punjab: Electricity supply disconnected at 10-14 police stations in Ludhiana by Punjab State Power Corporation Limited (PSPCL) over bill dues. (12.12.19) pic.twitter.com/BZ0YaNxCdy