CAA और NRC पर जनता के गुस्से ने मोदी को असम यात्रा रद्द करने पर मजबूर किया: सीताराम येचुरी

माकपा (CPM) के नेता सीताराम येचुरी (Sitaram Yechury) ने गुरुवार को कहा कि संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिकता पंजी (एनआरसी) के खिलाफ जनता के गुस्से के कारण प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) को अपनी असम (Assam) यात्रा रद्द करनी पड़ी है. येचुरी ने ट्वीट कर कहा, ''सीएए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ सड़कों पर जनता का गुस्सा इतना ज्यादा और इस सीमा तक उपजा है कि मोदी को दो बार असम दौरा रद्द करना पड़ा.''

The extent and intensity of anger on the streets against CAA-NRC-NPR scheme is so high that Modi has had to cancel his visit to Assam twice. When was the last time a PM could not even visit a state, which is also ruled by his party, because of public anger? #CAA_NRCProtestspic.twitter.com/oSlRF5h7jy