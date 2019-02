कांग्रेस नेता शशि थरूर बोले - पाकिस्तान से मैच न खेलने का मतलब है, बिना लड़े हार जाना, यह सरेंडर से भी बुरा होगा

पुलवामा में आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान से क्रिकेट मैच के बहिष्कार करने की उठती मांगों के बीच कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बड़ा बयान दिया है. पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलने की वकालत करते हुए उन्होंने कारगिल युद्ध के दौरान हुए मैच का हवाला दिया है. उन्होंने कहा है-1999 में कारगिल युद्ध के दौरान भी भारत ने विश्व कप में पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेला और जीता भी था. इस बार पाकिस्तान से मैच न खेलने से सिर्फ दो प्वॉइंट का नुकसान नहीं होगा, बल्कि यह सरेंडर करने से भी बुरा और बिना लड़े हार जाने जैसे होगा. बता दें कि इस साल होने जा रहे क्रिकेट विश्वकप में 16 जून को भारत और पाकिस्तान के बीच भिड़ंत प्रस्तावित है. पुलवामा की घटना के बाद पाकिस्तान के साथ क्रिकेट न खेलने की मांग उठी है. मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को क्रिकेट जगत में अलग-थलग करने के लिए बीसीसीआई आईसीसी को पत्र लिखने की तैयारी में है. हालांकि आधिकारिक रूप से ऐसा कोई बयान अभी तक नहीं आया है. भारत-पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय सीरीज पहले से बंद है. सिर्फ आईसीसी के टूर्नामेंट में ही भारत-पाकिस्तान के मुकाबले होते रहे हैं.

#WATCH Shashi Tharoor says, "In '1999 Kargil War, India played Pakistan in the cricket World Cup, & won. To forfeit the match this year would not just cost two points: it would be worse than a surrender, since it would be defeat without a fight." pic.twitter.com/yRIExUVJ4c