पुलवामा हमले की बरसी पर PM मोदी : 'भारतीय इस दिन को नहीं भूल सकते, शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं'

पुलवामा हमले की बरसी पर रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 'भारतीय इस दिन को नहीं भूल सकते, शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं.' चेन्नई के जवाहरलाल नेहरु स्टेडियम में आर्मी के एक समारोह में बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 'हमें अपने सुरक्षाबलों पर गर्व है. उनकी बहादुरी आने वाली कई पीढ़ियों को प्रेरणा देगी.'

#WATCH | "No Indian can forget this day. Two years ago, the Pulwama attack happened. We pay homage to all the martyrs we lost in that attack. We are proud of our security forces. Their bravery will continue to inspire generations," says PM Narendra Modi in Chennai pic.twitter.com/qXCLKqrFke