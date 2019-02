Pulwama Terror Attack: एनएसए अजीत डोवाल ने की एजेंसियों और सुरक्षाबलों के साथ बैठक

जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले (Pulwama Terror Attack) के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोवाल (Ajit doval) ने एक महत्वपूर्ण बैठक की है. सूत्रों का कहना है कि पुलवामा में सीआरपीएफ पर हमले के बाद एनएसए अजीत डोवाल (Ajit doval) ने देश के सभी सुरक्षाबलों और एजेंसियों के साथ बैठक की है. इस बैठक में पुलवामा हमले और सुरक्षा के तमाम बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई और आगे की रणनीति भी बनी है. आपको बता दें कि इससे पहले पुलवामा हमले पर सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की भी बैठक हुई. जिसमें पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा छीनने का निर्णय लिया गया. दूसरी तरफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलवामा अटैक में 40 से अधिक जवानों की शहादत के बाद ने राष्ट्र को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि हमले के बाद (Pulwama Terror Attack) जो देश की अपेक्षाएं हैं, कुछ कर गुजरने की भावनाएं हैं, वो भी स्वाभाविक हैं. हमारे सुरक्षा बलों को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी गई है. हमें अपने सैनिकों के शौर्य पर उनकी बहादुरी पर पूरा भरोसा है. मुझे पूरा भरोसा है कि देश भक्ति के रंग में रंगे लोग, सही जानकारियां भी हमारी एजेंसियों तक पहुंचाएंगे. साथ ही आतंक के लिए हमारी लड़ाई और तेज हो सके.

Sources: NSA Ajit Doval has held discussions with all the security forces and agencies on the attack. (File pic) #PulwamaAttackpic.twitter.com/D1QOoFa5Ny