पुलवामा हमला LIVE UPDATES: संयुक्त राष्ट्र संघ ने की हमले की निंदा

संयुक्त राष्ट्र संघ ने पुलवामा में हुए हमले की निंदा की है. कहा कि जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ जवानों पर हुए आतंकी हमले की हम कड़ी निंदा करते हैं. शहीद हुए जवानों और उनके परिवारों के साथ हमारी संवेदनाएं, घायलों के जल्द स्वस्थ्य होने की कामना करते हैं.

US Department of State: US condemns in the strongest terms the terrorist attack today on an Indian CRPF convoy in the Indian state of Jammu & Kashmir. We extend our deepest condolences to the victims & their families, & wish a speedy recovery to those injured.#PulwamaAttack (1/3) pic.twitter.com/tzeCbZzEsE